Во время матча в Турции скончался 17-летний судья

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Во время матча среди любительских команд "Гюндоган Челтикспор" и "Бостанджыспор" в турецкой провинции Балыкесир скончался 17-летний боковой судья.

Как сообщает Report, инцидент произошел на 32-й минуте игры.

Кандидат в судьи Халил Берке Айгюн внезапно почувствовал себя плохо и упал на землю. На стадионе врачей не оказалось, поэтому вызвали скорую помощь. После оказания первой медицинской помощи он был доставлен в ближайшую больницу. Однако спасти его жизнь не удалось. Халил Берке Айгюн перенес инфаркт.

Отметим, что игра была продолжена после того, как бокового судью отвезли в больницу.