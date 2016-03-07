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    Во время матча в Турции скончался 17-летний судья

    Халил Берке Айгюн перенес инфаркт

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Во время матча среди любительских команд "Гюндоган Челтикспор" и "Бостанджыспор" в турецкой провинции Балыкесир скончался 17-летний боковой судья. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел на 32-й минуте игры. 

    Кандидат в судьи Халил Берке Айгюн внезапно почувствовал себя плохо и упал на землю. На стадионе врачей не оказалось, поэтому вызвали скорую помощь. После оказания первой медицинской помощи он был доставлен в ближайшую больницу. Однако спасти его жизнь не удалось. Халил Берке Айгюн перенес инфаркт.

    Отметим, что игра была продолжена после того, как бокового судью отвезли в больницу. 

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