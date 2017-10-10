Во Франции футболист перенес инфаркт во время матча

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ На матче пятого раунда Кубка Франции между командами "Марли-ла-Виль" - "Версаль" произошел несчастный случай.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Le Parisien, 28-летний защитник команды из региона Иль-де-Франс Идрисс упал на поле. Позже стало ясно, что у футболиста случился инфаркт. В результате игра была остановлена, футболист доставлен в больницу в бессознательном состоянии.

Состояние Идрисса, который все еще находится без сознания, оценивается как тяжелое.

Отметим, что на прерванном на 28 минуте матче счет не был открыт.