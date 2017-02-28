Внук президента Казахстана назначен вице-президентом Федерации футбола

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев стал вице-президентом Федерации футбола Казахстана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана.

"28 февраля 2017 года решением Исполнительного комитета ФФК исполняющим обязанности на вакантную должность вице-президента Федерации по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и Национальными Ассоциациями назначен Айсултан Назарбаев", - говорится в сообщении федерации.

Ранее Айсултан Назарбаев не раз критиковал работу Федерации футбола, в частности ее экс-руководителя Ерлана Кожагапанова, и даже заявлял о готовности возглавить ФФК.

В октябре 2016 года Ерлан Кожагапанов, возглавлявший ФФК с декабря 2014 года, покинул этот пост. В ноябре президентом Федерации футбола был избран бывший защитник "Кайрата" и сборной СCСР Сеильда Байшаков.