Внесена ясность в некоторые вопросы, связанные с новым футбольным клубом, который будет бороться на чемпионате Азербайджана

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Внесена ясность в некоторые вопросы, связанные с командой "Гейче", которая будет бороться в I Дивизионе Азербайджана по футболу в сезоне 2017/2018.

В связи с этим президент клуба Мубариз Мамедов сделал заявление Report.

Он отметил, что "Гейче" является преемником выступавшей в сезоне 2004/2005 в I Дивизионе одноименной команды.

По словам М.Мамедова, клуб будет представлять столицу и разместится на учебно-тренировочной базе "Баку".

Президент клуба также назвал имя главного тренера. Это - бывший главный тренер ранее представленных в Премьер-лиге Азербайджана команд "Муган" и "Раван" Бахман Гасанов.

М.Мамедов заявил о начале тренировок с 20-го июля: "В состав будут приняты некоторые футболисты "Баку". Кроме того, будут приглашены 6 зарубежных футболистов. В основном они из Италии".

Отметим, что в I Дивизионе сезона 2004/2005 "Гейче" завоевала 4-е место с 20-ю очками.