Внесена ясность в дальнейшую судьбу футболиста сборной Азербайджана в клубе "Боавишта"

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Обнародован план подготовки на сезон 2017/2018 португальского клуба "Боавишта", в котором участвует футболист сборной Азербайджана Эмин Махмудов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт футбольного клуба, команда соберется 29 июня.

На первый этап подготовительного процесса главный тренер Мигел Леал привлек 15 спортсменов, среди которых и Эмин Махмудов.

Это означает, что 25-летний полузащитник будет выступать в клубе "Боавишта" еще один сезон. До 2 июня спортсмены пройдут медобследование, а со следующего дня приступят к тренировкам.

Отметим, что с июня прошлого года Эмин Махмудов перешел из российского клуба "Мордовия" в "Боавишту", заключив двухлетний контракт.

Хотя вратарь сборной Азербайджана Кямран Агаев и представитель "Порту" заключили годовой контракт, недавно партнерство было прекращено.