Власти Нидерландов закрыли стадион, на котором обрушилась трибуна

Региональные власти Неймегена (Нидерланды) распорядились закрыть местный стадион футбольной команды НЕК, на котором обрушилась трибуна с болельщиками "Витесса", до окончания расследования.

Региональные власти Неймегена (Нидерланды) распорядились закрыть местный стадион футбольной команды НЕК, на котором обрушилась трибуна с болельщиками "Витесса", до окончания расследования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Франс Пресс.

"Витесс" в воскресенье в Неймегене победил местный НЕК со счетом 1:0 в рамках девятого тура высшего дивизиона чемпионата Нидерландов. После матча игроки "Витесса" подошли к гостевым трибунам, чтобы поблагодарить своих болельщиков за поддержку. Те, в свою очередь, подпрыгивали от радости после победы своего клуба, но трибуна не выдержала и обрушилась. Отмечается, что грузовой контейнер под трибуной предотвратил полное разрушение конструкции, что помогло избежать жертв.

"Поскольку мы не знаем, что вызвало обрушение трибуны, и поскольку безопасность населения имеет первостепенное значение, владелец попросил стороннюю организацию провести расследование, - говорится в заявлении региональных властей Неймегена. - В результате расследования станет ясно, как этот инцидент мог произойти. Стадион будет закрыт, пока расследование не покажет, что он безопасен".

НЕК сообщил, что "полностью понимает решение властей" и на текущий момент ищет спортивную площадку, на которой будет проводить следующие матчи.