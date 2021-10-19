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Власти Нидерландов закрыли стадион, на котором обрушилась трибуна

Власти Нидерландов закрыли стадион, на котором обрушилась трибуна Региональные власти Неймегена (Нидерланды) распорядились закрыть местный стадион футбольной команды НЕК, на котором обрушилась трибуна с болельщиками "Витесса", до окончания расследования.
Футбол
19 октября 2021 г. 20:52
Власти Нидерландов закрыли стадион, на котором обрушилась трибуна

Региональные власти Неймегена (Нидерланды) распорядились закрыть местный стадион футбольной команды НЕК, на котором обрушилась трибуна с болельщиками "Витесса", до окончания расследования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Франс Пресс.

"Витесс" в воскресенье в Неймегене победил местный НЕК со счетом 1:0 в рамках девятого тура высшего дивизиона чемпионата Нидерландов. После матча игроки "Витесса" подошли к гостевым трибунам, чтобы поблагодарить своих болельщиков за поддержку. Те, в свою очередь, подпрыгивали от радости после победы своего клуба, но трибуна не выдержала и обрушилась. Отмечается, что грузовой контейнер под трибуной предотвратил полное разрушение конструкции, что помогло избежать жертв.

"Поскольку мы не знаем, что вызвало обрушение трибуны, и поскольку безопасность населения имеет первостепенное значение, владелец попросил стороннюю организацию провести расследование, - говорится в заявлении региональных властей Неймегена. - В результате расследования станет ясно, как этот инцидент мог произойти. Стадион будет закрыт, пока расследование не покажет, что он безопасен".

НЕК сообщил, что "полностью понимает решение властей" и на текущий момент ищет спортивную площадку, на которой будет проводить следующие матчи.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоNiderlandda tribunası çökən stadion bağlanıb

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