Вильмотс стал главным тренером сборной Кот-дИвуара

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс возглавил команду Кот-д′Ивуара.

Как передает Report, об этом информирует официальный сайт ивуарийской федерации футбола.

О том, на какой срок заключён контракт с 48-летним специалистом, не сообщается. Также неизвестно, будет ли Вильмотс руководить сборной Кот-д′Ивуара в ближайших товарищеских матчах с командами России (24 марта) и Сенегала (27 марта).

С 2012 до 2016 года Вильмотс возглавлял сборную Бельгии, с которой добирался до четвертьфиналов ЧМ-2014 и Евро-2016. После турнира во Франции он покинул бельгийскую команду.