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    Вице-президенты ФИФА отстранены от футбольной деятельности на 90 дней

    Основанием для их отстранения стало обвинительное заключение минюста США в отношении 16 чиновников организации

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) отстранила на 90 дней от футбольной деятельности двух вице-президентов, членов исполкома организации Альфреда Хавита из Гондураса и парагвайца Хуана Анхеля Напоута. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

    Основанием для отстранения чиновников стало вчерашнее обвинительное заключение министерства юстиции США в отношении 16 чиновников ФИФА, в числе которых были Хавит и Напоут. Сами чиновники были арестованы в четверг в Цюрихе, где проходило заседание исполкома ФИФА.

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