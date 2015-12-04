Вице-президенты ФИФА отстранены от футбольной деятельности на 90 дней

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) отстранила на 90 дней от футбольной деятельности двух вице-президентов, членов исполкома организации Альфреда Хавита из Гондураса и парагвайца Хуана Анхеля Напоута.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Основанием для отстранения чиновников стало вчерашнее обвинительное заключение министерства юстиции США в отношении 16 чиновников ФИФА, в числе которых были Хавит и Напоут. Сами чиновники были арестованы в четверг в Цюрихе, где проходило заседание исполкома ФИФА.