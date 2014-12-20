​Вице-президент футбольного клуба "Карабах" встретился с официальным представителем УЕФА

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Вице-президент футбольного клуба "Карабах" Тахир Гёзель встретился с директором департамента УЕФА по проведению соревнований Джорджио Марчетти. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, встреча, которая проходила в швейцарском городе Нйон, длилась около часа. Т.Гёзель представил представителю УЕФА подробную информацию о клубе "Карабах". Он отметил, что ФК "Карабах" носит имя одного из самых красивых уголков Азербайджана и является представителем этого края. Клуб имеет особое значение для каждого азербайджанца, поскольку он представляет более 1 млн. беженцев и вынужденных переселенцев.

Вице-президент затронул вопрос несправедливого и предвзятого судейства во время матча команды с итальянским "Интером". Он расценил этот факт не просто как проигрыш какой-либо команды, а нарушение прав и интересов миллионов болельщиков. Он выразил уверенность, что УЕФА рассмотрит этот вопрос и вынесет по этому поводу справедливое решение.

Марчетти заявил, что вопрос, связанный с произошедшими событиями во время этого матча, будет рассмотрен на заседаниях соответствующих комитетов УЕФА. Он сообщил, что на своем заседании 5 февраля 2015 года, официальные структуры рассмотрят и вынесут справедливое решение по данному вопросу. Он отметил что, в случае подтверждения факта грубейшего нарушения со стороны судьи, виновные получат самое справедливое наказание. По его словам УЕФА пристально следит за деятельностью судей и очень чутко относится к этому вопросу. Официальный представитель УЕФА отметил, что если данное решение не будет удовлетворять футбольный клуб "Карабах", то он, как и другие клубы выступающие под флагом УЕФА, может обратиться в высшие судебные инстанции. Далее Марчетти, отметив удачное выступление клуба, выразил уверенность, что "Карабах" добьется еще более высоких результатов.