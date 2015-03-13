Вице-президент ФИФА назвал невозможным проведение ЧМ-2018 в России

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Вице-президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джеффри Уэбб заявил, что на данный момент в России нельзя проводить Чемпионат мира. Причиной является высокий уровень проявления расизма. Об этом, как сообщает Report, пишет ESPN.

"Министр спорта России Виталий Мутко, который также входит в исполнительный комитет ФИФА, признает это. Нельзя проводить Чемпионат мира при нынешнем положении дел в России", - заявил Уэбб.

Он также отметил, что ФИФА выделит России несколько сотрудников, которые будут помогать оргкомитету ЧМ-2018 в освоении программ по противодействию расизму. Сотрудничество начнется уже в этом году.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет с 8 июня по 8 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.