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    Вице-президент Федерации бокса Азербайджана избран членом AİBA

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Вице-президент Федерации бокса Азербайджана (ФБА) Сулейман Микаилов избран членом бюро Международной ассоциации любительского бокса (AİBA).  

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, в бюро, считающемся высшим органом международной организации, будут представлены всего 7 человек. 

    Это - президент AİBA Гафур Рагимов, 2 вице-президента и 4 члена Исполнительного комитета. 

    Утвержденная членами Исполнительного комитета и представленная руководителем AİBA "семерка" будет исполнять эту должность 4 года. 

    Отметим, что Сулейман Микаилов во второй раз избирается на указанную должность. В 2013 году он выполнял ту же функцию в бюро в составе 5 человек. Официальный представитель ФБА также является членом Исполнительного комитета AİBA.

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