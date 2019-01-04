Вице-президент Федерации бокса Азербайджана избран членом AİBA

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Вице-президент Федерации бокса Азербайджана (ФБА) Сулейман Микаилов избран членом бюро Международной ассоциации любительского бокса (AİBA).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, в бюро, считающемся высшим органом международной организации, будут представлены всего 7 человек.

Это - президент AİBA Гафур Рагимов, 2 вице-президента и 4 члена Исполнительного комитета.

Утвержденная членами Исполнительного комитета и представленная руководителем AİBA "семерка" будет исполнять эту должность 4 года.

Отметим, что Сулейман Микаилов во второй раз избирается на указанную должность. В 2013 году он выполнял ту же функцию в бюро в составе 5 человек. Официальный представитель ФБА также является членом Исполнительного комитета AİBA.