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    Вице-президент АФФА: Мы можем стать победителем группы в Лиге наций

    Торсхавн. 12 октября. REPORT.AZ/ "Наша национальная команда обрадовала всех нас. Мы очень волновались, потому что результат этого матча решал многое. Наша команда продемонстрировала свой стиль игры и одержала уверенную победу. Я поздравляю всех в связи с этой победой".

    Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент АФФА Рауф Алиев после победы сборной Азербайджана со счетом 3:0 над командой Фарерских островов в III туре группового этапа Лиги Наций УЕФА.

    Президент Федерации детско-юношеского футбола Рауф Алиев заявил, что руководимый Гурбаном Гурбановым коллектив имеет хороший шанс занять 1 место в III группе лиги D: "Сейчас у нас на счету 5 очков, но предстоят еще домашние матчи с Мальтой и Фарерскими островами. Если мы одержим победу в этих встречах и на выездном матче с Косово, одержим победу в группе".


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