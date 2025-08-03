"Вест Хэм" объявил о новом трансфере

Английский "Вест Хэм" подписал бывшего форварда "Ньюкасла" Каллума Уилсона.

Английский "Вест Хэм" подписал бывшего форварда "Ньюкасла" Каллума Уилсона.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.

Стороны заключили краткосрочный трудовой договор, который рассчитан до лета следующего года.

Отметим, что 33-летний Уилсон находился в статусе свободного агента после того, как этим летом покинул "Ньюкасл". В сезоне 2024/2025 он принял участие в 22 матчах в составе "сорок" и забил один гол. Ранее в профессиональной карьере футболиста были такие клубы, как "Ковентри" и "Борнмут".