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"Вест Хэм" объявил о новом трансфере

"Вест Хэм" объявил о новом трансфере Английский "Вест Хэм" подписал бывшего форварда "Ньюкасла" Каллума Уилсона.
Футбол
3 августа 2025 г. 14:30
Вест Хэм объявил о новом трансфере

Английский "Вест Хэм" подписал бывшего форварда "Ньюкасла" Каллума Уилсона.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.

Стороны заключили краткосрочный трудовой договор, который рассчитан до лета следующего года.

Отметим, что 33-летний Уилсон находился в статусе свободного агента после того, как этим летом покинул "Ньюкасл". В сезоне 2024/2025 он принял участие в 22 матчах в составе "сорок" и забил один гол. Ранее в профессиональной карьере футболиста были такие клубы, как "Ковентри" и "Борнмут".

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