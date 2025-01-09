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"Вест Хэм" назначил нового главного тренера

"Вест Хэм" назначил нового главного тренера Английский клуб "Вест Хэм" обнародовал имя своего нового главного тренера.
Футбол
9 января 2025 г. 12:59
Вест Хэм назначил нового главного тренера

Английский клуб "Вест Хэм" обнародовал имя своего нового главного тренера.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу представителя Лондона, команда объявила о назначении английского специалиста Грэма Поттера на пост главного тренера клуба.

49-летний специалист подписал с "молотобойцами" контракт на 2,5 года и впервые возглавит свою новую команду завтра на матче третьего раунда Кубка Англии с "Астон Виллой".

Отметим, что на посту главного тренера "Вест Хэма" Поттер сменил Хулена Лопетеги. В последний раз он тренировал "Челси" в сезоне-2022/2023. "Вест Хэм" на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 23 очка за 20 матчей.

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Версия на английском языке Graham Potter appointed West Ham United Head Coach
Версия на азербайджанском языке "Vest Hem" yeni baş məşqçisinin adını açıqlayıb

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