"Вест Хэм" назначил нового главного тренера

Английский клуб "Вест Хэм" обнародовал имя своего нового главного тренера.

Английский клуб "Вест Хэм" обнародовал имя своего нового главного тренера.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу представителя Лондона, команда объявила о назначении английского специалиста Грэма Поттера на пост главного тренера клуба.

49-летний специалист подписал с "молотобойцами" контракт на 2,5 года и впервые возглавит свою новую команду завтра на матче третьего раунда Кубка Англии с "Астон Виллой".

Отметим, что на посту главного тренера "Вест Хэма" Поттер сменил Хулена Лопетеги. В последний раз он тренировал "Челси" в сезоне-2022/2023. "Вест Хэм" на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 23 очка за 20 матчей.