Вентура покинул пост главного тренера сборной Италии

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура, под руководством которого национальная команда впервые за последние 60 лет не попала в финальную часть чемпионата мира, покинул занимаемый пост.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Федерации футбола Италии.

«С сегодняшнего дня Джампьеро Вентура больше не является главным тренером национальной сборной», — говорится в сообщаении.

Вентура, возглавивший команду после Евро-2016, на посту главного тренера сборной Италии провел 17 матчей, в которых команда одержала 10 побед, трижды проиграла и четыре раза сыграла вничью.

Итальянская команда не смогла пробиться на мундиаль, проиграв по сумме двух встреч сборной Швеции со счётом 0:1.