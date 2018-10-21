Венгерский футболист забил штрафной со своей половины поля - ВИДЕО

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Игрок футбольного клуба "Академия Пушкаша" Януш Хегедюш забил гол со штрафного, который исполнял со своей половины поля.

Как передает Report, шедевральный удар случился на 20-й минуте матча чемпионата страны против "Ференцвароша".

Гол в итоге стал для "Академии" победным.

Отметим, что "Ференцварош" является лидером чемпионата страны, а данное поражение для него стало первым в текущем сезоне.