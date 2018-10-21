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    Венгерский футболист забил штрафной со своей половины поля - ВИДЕО

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Игрок футбольного клуба "Академия Пушкаша" Януш Хегедюш забил гол со штрафного, который исполнял со своей половины поля. 

    Как передает Report, шедевральный удар случился на 20-й минуте матча чемпионата страны против "Ференцвароша". 

    Гол в итоге стал для "Академии" победным. 

    Отметим, что "Ференцварош" является лидером чемпионата страны, а данное поражение для него стало первым в текущем сезоне.


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