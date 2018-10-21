Венгерский футболист забил штрафной со своей половины поля - ВИДЕО

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Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Игрок футбольного клуба "Академия Пушкаша" Януш Хегедюш забил гол со штрафного, который исполнял со своей половины поля.
Как передает Report, шедевральный удар случился на 20-й минуте матча чемпионата страны против "Ференцвароша".
Гол в итоге стал для "Академии" победным.
Отметим, что "Ференцварош" является лидером чемпионата страны, а данное поражение для него стало первым в текущем сезоне.
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