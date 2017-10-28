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    Венгер провёл 800-й матч в чемпионатах Англии в качестве главного тренера "Арсенала"

    Французский специалист возглавил лондонский коллектив в 1996 году

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Матч десятого тура Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) с «Суонси Сити» стал для главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера 800-м в чемпионатах Англии.

    Как передает Report, французский специалист возглавил лондонский коллектив в 1996 году, и трижды приводил его к титулу чемпиона Англии по футболу.

    В юбилейном для Венгера поединке «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1 благодаря мячам защитника Сеада Колашинаца и полузащитника Аарона Рэмси.

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