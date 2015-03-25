​Англия заинтересована в проведении Евро-2028 по футболу

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Президент Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Дайк сообщил, что Англия заинтересована в проведении чемпионата Европы по футболу 2028 года, поэтому не собирается претендовать на чемпионат мира - 2026.

"Если говорить начистоту, то шансы получить ЧМ-2026, находясь в Европе, практически равны нулю. Йозеф Блаттер, скорее всего, сохранит пост главы ФИФА.

Наша политика в том, чтобы не претендовать на проведение турниров при нынешнем руководстве ФИФА. Мы гораздо больше заинтересованы в Евро-2028, потому что у нас хорошие отношения с УЕФА, но до 2028 года еще далеко", - заявил Дайк.

Как сообщает Report, выборы президента ФИФА пройдут 29 мая в Цюрихе. 24 марта президент УЕФА Мишель Платини был переизбран на новый срок.