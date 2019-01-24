Исполнительный директор "Сабаиля": Ведутся переговоры для перехода Эмиля Балаева в казахстанский клуб

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Вратарь футбольной команды "Сабаил" Эмиль Балаев получил серьезное предложение от казахстанского клуба "Тобол".

Об этом Report сообщил исполнительный директор клуба Рамин Гасанов.

Он сказал, что сейчас с "Тоболом" ведутся переговоры по переходу 25-летнего вратаря. Представитель клуба сообщил, что азербайджанский игрок хочет играть в казахстанской команде. Гасанов отметил, что если трансфер произойдет, команда будет вынуждена привести нового вратаря.

Исполнительный директор прокомментировал желание тренера по вратарям команды Фархада Велиева возобновить карьеру: "Я впервые слышу об этом от вас, но не хочу сказать, что это невозможно".

Директор также подчеркнул, что поездка Балаева в Казахстан может и не состояться. Он сказал, что для перехода голкипера не уточнена никакая сумма: "В этом трансфере есть моменты важнее суммы. Главное желание Эмиля поехать. Мы намерены помочь ему уехать, однако не хотим урона для команды. Потому что сейчас в "Сабаил" нет вратаря".