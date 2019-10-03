​Ведущий игрок футбольного клуба "Сабах" получил травму

Футболист клуба "Сабах" Джавид Имамвердиев не сможет играть некоторое время.

Об этом Report рассказал сам 29-летний полузащитник.

Он сообщил, что получил травму во время матча с "Сабаилем" в VI туре Премьер-лиги Азербайджана: "Я повредил икроножную мышцу. Не смогу играть как минимум месяц".

Отметим, что Джавид Имамвердиев признан лучшим игроком сезона 2017/2018 в Премьер-лиге Азербайджана. В настоящее время он является вице-капитаном "Сабаха", в котором играет два сезона.