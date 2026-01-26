"Валенсия" подписала полузащитника сборной Аргентины

Полузащитник английского "Вест Хэма" Гвидо Родригес перешел в "Валенсию".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Отметим, что 31-летний игрок в текущем сезоне провел 8 матчей за "молотобойцев".

За сборную Аргентины Родригес забил один гол в 30 матчах. Ранее он играл за "Ривер Плейт", "Тихуану", "Америку" и "Бетис".