"Валенсия" подписала полузащитника сборной Аргентины
Футбол
- 26 января, 2026
- 22:32
Полузащитник английского "Вест Хэма" Гвидо Родригес перешел в "Валенсию".
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
Отметим, что 31-летний игрок в текущем сезоне провел 8 матчей за "молотобойцев".
За сборную Аргентины Родригес забил один гол в 30 матчах. Ранее он играл за "Ривер Плейт", "Тихуану", "Америку" и "Бетис".
