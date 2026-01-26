Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    "Валенсия" подписала полузащитника сборной Аргентины

    Футбол
    • 26 января, 2026
    • 22:32
    Валенсия подписала полузащитника сборной Аргентины

    Полузащитник английского "Вест Хэма" Гвидо Родригес перешел в "Валенсию".

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

    Отметим, что 31-летний игрок в текущем сезоне провел 8 матчей за "молотобойцев".

    За сборную Аргентины Родригес забил один гол в 30 матчах. Ранее он играл за "Ривер Плейт", "Тихуану", "Америку" и "Бетис".

    ФК "Валенсия" "Вест Хэм" трансфер Гвидо Родригес сборная Аргентины
    "Valensiya" Argentina millisinin futbolçusunu heyətinə qatıb

    Последние новости

    22:38

    Турция и ЕС обсудили вопросы безопасности Европы

    В регионе
    22:38

    Хакан Фидан и представители ХАМАС обсудили ситуацию в Газе

    В регионе
    22:32

    "Валенсия" подписала полузащитника сборной Аргентины

    Футбол
    22:17

    В Германии раскрыли, как Евросоюз предопределил себе упадок

    Другие страны
    22:09

    ЕК одобрила финансирование для второй группы стран в рамках SAFE

    Другие страны
    21:57

    Лариджани: Некоторые лидеры протестов задержаны

    В регионе
    21:49

    Зеленский: Украина усиленно готовится к встрече с США и РФ 1 февраля

    Другие страны
    21:47

    Посол США в Канаде: Отказ Оттавы от F-35 заставил бы Вашингтон корректировать пакт NORAD

    Другие страны
    21:41

    Азербайджан и Марокко провели в Баку 4-й раунд политконсультаций

    Внешняя политика
    Лента новостей