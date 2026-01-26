При ударах ВС РФ по домам и школе в Харькове пострадали два человека

Российские войска нанесли удар по Харькову, второму по величине городу Украины, с применением беспилотников и ракет, в результате чего были повреждены жилые многоквартирные дома, школа и детский сад.

Как передает Report, об этом сообщил мэр города Игор Терехов в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате ударов ранения получили как минимум два человека.

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, что город, расположенный всего в 30 км от российской границы и часто подвергающийся ударам, оказался погружен во тьму.