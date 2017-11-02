Вагиф Садыгов: У нас есть один кандидат - Гурбан Гурбанов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "После проведения обсуждений в связи с кандидатами в главные тренеры сборной Азербайджана можно говорить что-то конкретное. Сейчас я могу высказать свою позицию как гражданин. Если сегодня речь идет о местном специалисте, у нас есть один кандидат – Гурбан Гурбанов. Такова общая мысль".

Об этом Report заявил председатель Комитета тренеров и член Исполнительного комитета АФФА Вагиф Садыгов.

3 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоится заседание Исполнительного комитета АФФА. На заседании проведут обсуждения в связи с кандидатами в главные тренеры сборной Азербайджана. По словам В.Садыгова, можно высказывать мысли только по конкретным кандидатам: "Я не знаю, в каком направлении будет идти обсуждение на завтрашнем заседании. Если бы были известные имена, я бы говорил спокойно. Это очень важный момент. Мы должны принять такое решение, чтобы команда имела еще лучшие результаты".

Опытный специалист высказался и о предложенном варианте, чтобы Гурбан Гурбанов работал и в сборной и в "Карабахе". Он отметил, что можно временно разрешить тренеру работать одновременно в двух местах: "Как и во всех сферах, наше сегодняшнее развитие в футболе налицо. Последние успехи "Карабаха", первые достижения сборной тому доказательство. Мы и в дальнейшем должны так строить работу, чтобы и сборная, и "Карабах" были в выигрыше. Можно временно разрешить одному тренеру одновременно работать в двух местах. Однако пришедший специалист должен направлять свою мысль в одном направлении. Потому что впереди нас ждут отборочный тур чемпионата Европы 2020 года, а также Лига наций. При таком положении вещей самому тренеру будет сложно работать в двух местах. Главному тренеру сборной мы все должны оказывать поддержку. Мы все работаем для общего дела, стараемся получить еще большие результаты".

Отметим, что трехлетний контракт АФФА с действующим главным тренером Робертом Просинечки истекает в декабре. Стороны заявили, что не продолжат сотрудничество.