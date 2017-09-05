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    В УЕФА представлена специальная презентация в связи с кандидатурой Бакинского олимпийского стадиона на финальные матчи еврокубков

    Презентация подготовлена со стороны АФФА

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Подготовлена специальная презентация в связи с кандидатурой Бакинского олимпийского стадиона на финальные матчи сезона 2018-2019 в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

    Как сообщает Report, презентация была представлена сегодня президентом АФФА Ровнагом Абдуллаевым в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон.

    На встрече также присутствовали вице-президент АФФА Эльшад Насиров и генсек структуры Эльхан Мамедов.

    Отметим, что кандидатура Бакинского олимпийского стадиона была выдвинута со стороны АФФА. Решение Исполнительного комитета УЕФА относительно стадионов проведения матчей будет объявлено 21 сентября. 

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