В УЕФА представлена специальная презентация в связи с кандидатурой Бакинского олимпийского стадиона на финальные матчи еврокубков

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Подготовлена специальная презентация в связи с кандидатурой Бакинского олимпийского стадиона на финальные матчи сезона 2018-2019 в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Как сообщает Report, презентация была представлена сегодня президентом АФФА Ровнагом Абдуллаевым в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон.

На встрече также присутствовали вице-президент АФФА Эльшад Насиров и генсек структуры Эльхан Мамедов.

Отметим, что кандидатура Бакинского олимпийского стадиона была выдвинута со стороны АФФА. Решение Исполнительного комитета УЕФА относительно стадионов проведения матчей будет объявлено 21 сентября.