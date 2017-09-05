В УЕФА представлена специальная презентация в связи с кандидатурой Бакинского олимпийского стадиона на финальные матчи еврокубков

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Подготовлена специальная презентация в связи с кандидатурой Бакинского олимпийского стадиона на финальные матчи сезона 2018-2019 в Лиге Европы и Лиге чемпионов.
Как сообщает Report, презентация была представлена сегодня президентом АФФА Ровнагом Абдуллаевым в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон.
На встрече также присутствовали вице-президент АФФА Эльшад Насиров и генсек структуры Эльхан Мамедов.
Отметим, что кандидатура Бакинского олимпийского стадиона была выдвинута со стороны АФФА. Решение Исполнительного комитета УЕФА относительно стадионов проведения матчей будет объявлено 21 сентября.
Sport DepartmentАвтор новости
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