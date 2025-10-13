Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Удине усилят меры безопасности на матче Италия – Израиль в отборе ЧМ-2026

    Футбол
    • 13 октября, 2025
    • 05:45
    В итальянском городе Удине 14 октября будут усилены меры безопасности во время отборочного матча чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Италии и Израиля.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание The Social Post, безопасность обеспечат кинологическая служба, саперы и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, к охране порядка будут привлечены местная полиция и карабинеры.

    Перед матчем за пределами стадиона и в прилегающих районах будет запрещена продажа еды и напитков в стеклянной, керамической и металлической таре. Полиция опасается, что банки и бутылки могут быть использованы демонстрантами в качестве метательных предметов.

    Отмечается, что ранее в Осло во время матча между сборными Норвегии и Израиля полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, поддерживавших Палестину, и задержала несколько человек.

    DÇ-2026: İtaliya - İsrail oyununda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək

