В Удине усилят меры безопасности на матче Италия – Израиль в отборе ЧМ-2026

В итальянском городе Удине 14 октября будут усилены меры безопасности во время отборочного матча чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Италии и Израиля.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Social Post, безопасность обеспечат кинологическая служба, саперы и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, к охране порядка будут привлечены местная полиция и карабинеры.

Перед матчем за пределами стадиона и в прилегающих районах будет запрещена продажа еды и напитков в стеклянной, керамической и металлической таре. Полиция опасается, что банки и бутылки могут быть использованы демонстрантами в качестве метательных предметов.

Отмечается, что ранее в Осло во время матча между сборными Норвегии и Израиля полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, поддерживавших Палестину, и задержала несколько человек.