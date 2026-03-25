    В Турции задержаны бывшие президенты Бешикташа и Галатасарая

    В Турции в рамках расследования, связанного с наркотическими веществами, задержаны бывшие президенты футбольных клубов "Бешикташ" Фикрет Орман и "Галатасарай" Бурак Эльмас.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, они были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с наркопреступлениями полиции Стамбула в рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой города, и доставлены в управление.

    Отмечается, что Бурак Эльмас прошел медицинское обследование.

    Сообщается, что проводимые оперативные мероприятия носят масштабный характер.

    ФК Галатасарай Фикрет Орман Бурак Эльмас ФК Бешикташ
    "Beşiktaş" və "Qalatasaray"ın keçmiş prezidentləri saxlanılıblar
