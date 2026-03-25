В Турции задержаны бывшие президенты "Бешикташа" и "Галатасарая"

В Турции в рамках расследования, связанного с наркотическими веществами, задержаны бывшие президенты футбольных клубов "Бешикташ" Фикрет Орман и "Галатасарай" Бурак Эльмас.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, они были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с наркопреступлениями полиции Стамбула в рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой города, и доставлены в управление.

Отмечается, что Бурак Эльмас прошел медицинское обследование.

Сообщается, что проводимые оперативные мероприятия носят масштабный характер.