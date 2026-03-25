    "Beşiktaş" və "Qalatasaray"ın keçmiş prezidentləri saxlanılıblar

    Futbol
    • 25 mart, 2026
    • 08:35
    Beşiktaş və Qalatasarayın keçmiş prezidentləri saxlanılıblar

    Türkiyənin "Beşiktaş" və "Qalatasaray" klublarının keçmiş prezidentləri Fikrət Orman və Burak Elmas narkotik vasitələrlə bağlı istintaqı çərçivəsində saxlanılıblar.

    Bu barədə "Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.

    Qeyd edilir ki, onlar İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılan istintaq çərçivəsində şəhərin Polis İdarəsinin Narkotik Cinayətləri Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar.

    Əməliyyat tədbirlərinin geniş miqyaslı olduğu bildirilir. Qeyd olunur ki, saxlanılanlar aktrisa Hande Erçel, modellər Güzide Duran və Didem Soydan, Kərim Sabancı və Hakan Sabancı da var.

    Narkotik istintaqı çərçivəsində aparılan son əməliyyatlar zamanı saxlanılanlar arasında olan Burak Elmas və Didem Soydan tibbi müayinədən keçiblər.

