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    В Турции на матче между казахстанской и армянской командами произошла массовая драка - ВИДЕО

    Инцидент возник из-за провокации армянского футболиста

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ На товарищеском футбольном матче между казахстанской командой "Кайсар" и армянской "Бананц" в турецкой Анталии произошла массовая драка.

    Как сообщает Report со ссылкой на vesti.kz, инцидент возник из-за провокации армянского футболиста в отношении капитана "Кайсар" Максата Байджанова.

    К инциденту также подключились и другие товарищи по команде. Затем зачинщики драки были выведены с поля.

    Отметим, что матч завершился победой "Кайсар" - 2:0. 

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