В Турции болельщика клуба "Локомотив" ранили ножом

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Стамбуле ножом ранили российского туриста, приехавшего смотреть на матч между командами "Бешикташ" - "Локомотив", который состоится сегодня вечером.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, между двумя российскими туристами и группой турецких болельщиков возникла драка.

В итоге туриста Симпноу Снмохоба ранили ножом в ногу и голову. Раненый турист госпитализирован в больницу.

До приезда полиции группа местных болельщиков скрылась с места драки. Раненый турист был болельщиком клуба "Локомотив".