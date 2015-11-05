В Турции болельщика клуба "Локомотив" ранили ножом

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Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В Стамбуле ножом ранили российского туриста, приехавшего смотреть на матч между командами "Бешикташ" - "Локомотив", который состоится сегодня вечером.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, между двумя российскими туристами и группой турецких болельщиков возникла драка.
В итоге туриста Симпноу Снмохоба ранили ножом в ногу и голову. Раненый турист госпитализирован в больницу.
До приезда полиции группа местных болельщиков скрылась с места драки. Раненый турист был болельщиком клуба "Локомотив".
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости