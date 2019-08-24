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В Сумгайыте стартует 2-й тур Азербайджанской Премьер-лиги по футболу

В Сумгайыте стартует 2-й тур Азербайджанской Премьер-лиги по футболу

Сегодня стартует 2-й тур Азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как передаёт Report, тур, который охватит 3 дня, начнётся с матча в Сумгайыте. Одноимённая команда города примет у себя "Сабаил".

Матчи "Сабах" - "Кешля" и "Карабах" - "Габала" будут сыграны 25 августа, "Зиря" - "Нефтчи" - 26 августа.

24 августа (суббота)

19:00. "Сумгайыт" - "Сабаил"

Судьи: Вугар Гасанли, Мубариз Гашимов, Джамиль Гулиев, Намиг Бекиров

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Аскер Амиралиев

Сумгайыт, "Kapital Bank Arena"

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