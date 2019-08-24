В Сумгайыте стартует 2-й тур Азербайджанской Премьер-лиги по футболу

В Сумгайыте стартует 2-й тур Азербайджанской Премьер-лиги по футболу

24 августа, 2019 07:25

https://report.az/storage/news/4685c8cf4c41d9201f9684a5fb678e0c/f23bac1c-6036-4598-99ea-1aacc871c347_292.jpg Сегодня стартует 2-й тур Азербайджанской Премьер-лиги по футболу. Как передаёт Report, тур, который охватит 3 дня, начнётся с матча в Сумгайыте. Одноимённая команда города примет у себя "Сабаил". Матчи "Сабах" - "Кешля" и "Карабах" - "Габала" будут сыграны 25 августа, "Зиря" - "Нефтчи" - 26 августа. 24 августа (суббота) 19:00. "Сумгайыт" - "Сабаил" Судьи: Вугар Гасанли, Мубариз Гашимов, Джамиль Гулиев, Намиг Бекиров Судья-инспектор: Рамиль Диниев Представитель АФФА: Аскер Амиралиев Сумгайыт, "Kapital Bank Arena"

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