В Сумгайыте стартует 2-й тур Азербайджанской Премьер-лиги по футболу

Сегодня стартует 2-й тур Азербайджанской Премьер-лиги по футболу.
Как передаёт Report, тур, который охватит 3 дня, начнётся с матча в Сумгайыте. Одноимённая команда города примет у себя "Сабаил".
Матчи "Сабах" - "Кешля" и "Карабах" - "Габала" будут сыграны 25 августа, "Зиря" - "Нефтчи" - 26 августа.
24 августа (суббота)
19:00. "Сумгайыт" - "Сабаил"
Судьи: Вугар Гасанли, Мубариз Гашимов, Джамиль Гулиев, Намиг Бекиров
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Аскер Амиралиев
Сумгайыт, "Kapital Bank Arena"
Təbriz QuliyevАвтор новости