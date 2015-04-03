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    ​В Ставрополе прошел футбольный турнир памяти Духина

    Впервые участниками состязаний стала команда из Азербайджана

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ С 24 по 31 марта в городе Ставрополе прошел XV футбольный турнир памяти героя России Владислава Духина.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

    По словам губернатора края Владимира Владимирова, "в этом году исполняется 15 лет знаменитому бою "псковских" десантников в Аргунском ущелье и 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне".

    В турнире участвовали 58 команд из Ставропольского края, Дагестана, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и Ростовской области. Кроме того, впервые участниками состязаний стала команда из Азербайджана.

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