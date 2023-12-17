О нас

В составе сборной Азербайджана по футзалу произведены изменения

В составе сборной Азербайджана по футзалу произведены изменения В составе сборной Азербайджана по футзалу, которая встретится с Нидерландами в элитном раунде ЧМ-2024, произведены изменения.
Футбол
17 декабря 2023 г. 23:44
В составе сборной Азербайджана по футзалу произведены изменения

В составе сборной Азербайджана по футзалу, которая встретится с Нидерландами в элитном раунде ЧМ-2024, произведены изменения.

Как сообщает Report, Эмиль Гасанзаде и получивший травму в матче с Румынией (5:5) Амадеу не вошли в заявку.

Вместо них главный тренер Виталий Борисов пригласил игрока "Нефтчи" Мирзу Амирова и выступающего в составе бельгийского клуба RSCA Эдуардо Борхеса.

В заявку на встречу с Нидерландами попали Ровшан Гусейнов, Эмин Кюрдов, Ульви Алиев, Рафаэль Вилела, Нихад Исмаилов, Эдуардо Борхес, Фарид Атакишиев, Хазар Агализаде, Новруз Казыханов, Амир Соджаеи, Октай Рустамли, Хади Ахмади, Тофиг Микаилов, Мирза Амиров.

Отметим, что игра Нидерланды-Азербайджан состоится 20 декабря. В преддверии последнего тура наша команда с 4 очками занимает последнее место в группе А.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan futzal millisinin heyətində dəyişiklik edilib

Самое важное

В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
ФотоВ Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
15 декабря 2023 г. 19:31
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
15 декабря 2023 г. 13:35
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках Года Гейдара Алиева
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева"
15 декабря 2023 г. 13:04
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
15 декабря 2023 г. 12:50
Состоялось расширенное заседание правления партии Ени Азербайджан
ФотоСостоялось расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан"
15 декабря 2023 г. 11:40
Партия Ени Азербайджан выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
Партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
15 декабря 2023 г. 11:12
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
14 декабря 2023 г. 16:05
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
14 декабря 2023 г. 15:29
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
14 декабря 2023 г. 14:11
В Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
ФотоВ Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
14 декабря 2023 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi