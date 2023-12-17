В составе сборной Азербайджана по футзалу произведены изменения

В составе сборной Азербайджана по футзалу, которая встретится с Нидерландами в элитном раунде ЧМ-2024, произведены изменения.

В составе сборной Азербайджана по футзалу, которая встретится с Нидерландами в элитном раунде ЧМ-2024, произведены изменения.

Как сообщает Report , Эмиль Гасанзаде и получивший травму в матче с Румынией (5:5) Амадеу не вошли в заявку.

Вместо них главный тренер Виталий Борисов пригласил игрока "Нефтчи" Мирзу Амирова и выступающего в составе бельгийского клуба RSCA Эдуардо Борхеса.

В заявку на встречу с Нидерландами попали Ровшан Гусейнов, Эмин Кюрдов, Ульви Алиев, Рафаэль Вилела, Нихад Исмаилов, Эдуардо Борхес, Фарид Атакишиев, Хазар Агализаде, Новруз Казыханов, Амир Соджаеи, Октай Рустамли, Хади Ахмади, Тофиг Микаилов, Мирза Амиров.

Отметим, что игра Нидерланды-Азербайджан состоится 20 декабря. В преддверии последнего тура наша команда с 4 очками занимает последнее место в группе А.