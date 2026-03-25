В Швеции при стрельбе погиб 20-летний футболист Хуго Моссхаген

Вратарь шведского клуба "Форвард" 20-летний Хуго Моссхаген погиб в результате стрельбы в городе Эребру.

Как передает Report, об этом сообщает издание Aftonbladet.

Инцидент произошел вечером 21 марта на парковке на западе города. Полиция получила сообщение о стрельбе в 23:26, на месте был обнаружен раненый мужчина, который позже скончался.

"Мы расследуем тяжёлое преступление. Это подтвержденная стрельба", - заявил дежурный офицер Петер Андерссон.

Подозреваемые пока не установлены. Следствие не выявило связей Моссхагена с преступными группировками. Дело квалифицировано как убийство и нарушение закона об оружии.

Мотив преступления остается неизвестным. По одной из версий, речь может идти об ошибочной стрельбе - предполагаемой целью мог быть другой человек из его окружения.

Отмечается, что в момент нападения футболист находился как минимум с одним знакомым. Он выступал за основной состав клуба "Форвард", играющего в четвертом дивизионе Швеции.