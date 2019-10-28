В Шотландии могут запретить детям младше 12 лет бить по мячу головой

Ассоциация футбола Шотландии намерена запретить детям младше 12 лет бить по мячу головой.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, такое решение могут принять на фоне недавнего исследования, проведенного университетом Глазго. Согласно результату исследования, бывшие профессиональные футболисты в 3,5 раза чаще других людей умирают после заболеваний мозга, в том числе от деменции.

Отметим, что в 2016 году Федерация футбола США запретила детям младше 10 лет бить по мячу головой на тренировках и во время матчей.

Кроме того, в Соединенных Штатах для детей в возрасте от 11 до 13 лет введены ограничения по количеству касаний мяча головой на тренировках.