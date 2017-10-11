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    В сезоне 2016/2017 прибыль "Барселоны" достигла рекордной отметки

    Клуб заработал 708 млн евро

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В сезоне 2016/2017 прибыль испанской "Барселоны" достигла рекордной отметки.

    Как сообщает Report, информация по этому поводу размещена на официальном счету представителя Каталонии в Twitter.

    Отмечается, что прибыль клуба составила 708 млн евро, а расходы 677 млн евро.

    Другими словами, клуб имел чистую прибыль в размере 31 млн евро.

    Отметим, что в сезоне 2015/2016 прибыль "Барселоны" составила 679 млн евро. Продав этим летом бразильца Неймара французскому ПСЖ за 222 млн евро, представители Каталонии установили новый рекорд. 

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