В сезоне 2016/2017 прибыль "Барселоны" достигла рекордной отметки

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В сезоне 2016/2017 прибыль испанской "Барселоны" достигла рекордной отметки.

Как сообщает Report, информация по этому поводу размещена на официальном счету представителя Каталонии в Twitter.

Отмечается, что прибыль клуба составила 708 млн евро, а расходы 677 млн евро.

Другими словами, клуб имел чистую прибыль в размере 31 млн евро.

Отметим, что в сезоне 2015/2016 прибыль "Барселоны" составила 679 млн евро. Продав этим летом бразильца Неймара французскому ПСЖ за 222 млн евро, представители Каталонии установили новый рекорд.