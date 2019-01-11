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    В сборную Азербайджана по футболу U-21 назначен главный тренер - ОФИЦИАЛЬНО

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В сборную Азербайджана по футболу U-21 назначен главный тренер.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, эта должность поручена Милану Обрадовичу. 

    Назначение произошло в соответствии с рекомендацией Тренерского комитета АФФА.

    Отметим, что Милан Обрадович родился 3 августа 1977 года в бывшей Югославии. За свою карьеру он был главным тренером словенского клуба "Копер", сборных Сербии - U-17, U-19 и U-20. Обрадович также выполнял обязанности помощника главного тренера основной команды Сербии.

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