В сборную Азербайджана по футболу U-21 назначен главный тренер - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В сборную Азербайджана по футболу U-21 назначен главный тренер.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, эта должность поручена Милану Обрадовичу.

Назначение произошло в соответствии с рекомендацией Тренерского комитета АФФА.

Отметим, что Милан Обрадович родился 3 августа 1977 года в бывшей Югославии. За свою карьеру он был главным тренером словенского клуба "Копер", сборных Сербии - U-17, U-19 и U-20. Обрадович также выполнял обязанности помощника главного тренера основной команды Сербии.