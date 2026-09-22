В "Сабахе" объяснили новую модель продажи билетов на игры Лиги чемпионов УЕФА

Футбольный клуб "Сабах" объяснил решение продавать единый билет сразу на четыре домашних матча Лиги чемпионов УЕФА. В клубе подчеркнули, что билеты не распроданы - их реализация ведется поэтапно.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы клуба Эльнур Гамидов, новая модель должна создать более удобные условия для болельщиков, желающих посетить все домашние встречи "Сабаха" и поддерживать команду в каждом матче.

"Домашние игры "Сабаха" на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА вызывают большой интерес у болельщиков. Это еще раз подтвердил тот факт, что билеты, представленные на первом этапе продаж, были приобретены за короткое время", - сказал он.

По словам Гамидова, главная цель продажи единого билета на четыре матча - позволить поклонникам команды заранее обеспечить себе места на всех домашних встречах.

"Стоимость билетов, предоставляющих доступ к четырем матчам уровня Лиги чемпионов, также была установлена с учетом интересов болельщиков", - отметил представитель клуба.

Гамидов особо подчеркнул, что билеты еще есть в наличии.

"Продажи проводятся поэтапно, чтобы как можно больше болельщиков смогли приобрести билеты, а возможная нагрузка на систему регулировалась должным образом. Клуб высоко ценит большой интерес наших болельщиков и благодарит их за понимание", - заявил он.

Представитель "Сабаха" выразил надежду, что трибуны будут заполнены на всех домашних матчах Лиги чемпионов, а команда получит мощную поддержку.

Один билет позволит посетить встречи "Сабаха" с чешской "Славией", дортмундской "Боруссией", испанской "Барселоной" и итальянским "Наполи".

Стоимость билетов составляет от 35 до 285 манатов. Приобретенные билеты не подлежат возврату, обмену или восстановлению.

Они доступны исключительно в формате QR-билетов. Для прохода на стадион болельщикам необходимо войти в мобильное приложение iTicket с учетной записи, использованной при покупке.

QR-коды будут активироваться только в дни матчей. Все четыре встречи пройдут на Бакинском олимпийском стадионе.