В России проведут турнир памяти футболиста-азербайджанца

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В российском городе Томск будет проведен традиционный зимний футбольный турнир имени футболиста-азербайджанца Арифа Абасова.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт niatomsk.ru, первые матчи турнира состоятся в Томске 9 декабря на стадионе "Мотор".

Игры пройдут в семи лигах: областной, массовой, женской, юношеской, школьной, ветеранской и суперлиге. По данным областной федерации футбола, заявки для участия в турнире подали более ста команд. Матчи будут проходить на стадионах в Томске до марта 2018 года.

Отметим, что Ариф Микаэлович Абасов родился в Азербайджане в 1945 году и в 15 лет стал игроком юношеской сборной Баку по футболу. С 1964 по 1974 годы был игроком томской команды мастеров, окончил факультет физического воспитания Томского государственного педагогического университета. После завершения игровой карьеры стал футбольным судьей, а потом инспектором матчей чемпионатов России по футболу. Возглавлял Томскую областную федерацию футбола и стал одним из организаторов областного турнира по зимнему футболу.