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    ​В России пьяный футболист устроил массовое ДТП с двумя погибшими

    Александр Ильин задержан, против него возбуждено уголовное дело

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Футболист петербургского клуба "Динамо" Александр Ильин устроил ДТП с двумя погибшими, находясь за рулем в состоянии алкогольного обвинения.

    Как передает Report, авария произошла в субботу утром на Ново-Приозерском шоссе в районе съезда к Агалатово.

    Футболист выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с участием пяти машин. В одной из них погибли два человека, еще один серьезно ранен.

    Как сообщает телеканал 100 ТВ, 22-летний футболист задержан, против него возбуждено уголовное дело. Он находится в изоляторе временного содержания Всеволожского ОВД.

    "Водитель, спровоцировавший массовое ДТП на трассе Сортавала, был пьян, это подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело" – цитирует телеканал собеседника в полиции.

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