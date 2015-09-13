​В России пьяный футболист устроил массовое ДТП с двумя погибшими

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Футболист петербургского клуба "Динамо" Александр Ильин устроил ДТП с двумя погибшими, находясь за рулем в состоянии алкогольного обвинения.

Как передает Report, авария произошла в субботу утром на Ново-Приозерском шоссе в районе съезда к Агалатово.

Футболист выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с участием пяти машин. В одной из них погибли два человека, еще один серьезно ранен.

Как сообщает телеканал 100 ТВ, 22-летний футболист задержан, против него возбуждено уголовное дело. Он находится в изоляторе временного содержания Всеволожского ОВД.

"Водитель, спровоцировавший массовое ДТП на трассе Сортавала, был пьян, это подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело" – цитирует телеканал собеседника в полиции.