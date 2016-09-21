В России футбольный арбитр прокусил полицейскому ногу

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы задержали футбольного арбитра, который прокусил полицейскому ногу.
Как сообщает Report, об этом РИА Новости сообщили в главном управлении министерства внутренних дел России по Свердловской области.
Сообщается, что причиной стало то, что его не пустили на матч регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге между екатеринбургским "Автомобилистом" и петербургским СКА. Он находился в нетрезвом состоянии и дебоширил, поэтому в его отношении был составлен административный протокол. При оформлении протокола футбольный арбитр впал в агрессию из-за того, что опоздал на матч и, напав на сотрудника полиции, прокусил ему ногу. Ему грозит 15 суток лишения свободы за хулиганство.
Отметим, что хулиган является арбитром Российского футбольного департамента судейства.
Sport DepartmentАвтор новости
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