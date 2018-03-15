В рейтинге ФИФА сборная Азербайджана опустилась на 8 строчек

15 марта, 2018 13:40

© Report Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала новый рейтинг мировых сборных. Как сообщает Report, по сравнению с прошлым месяцем, сборная Азербайджана опустилась на 8 строчек. Обладающая на данный момент 243 очками команда находится на 127 строчке.