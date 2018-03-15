В рейтинге ФИФА сборная Азербайджана опустилась на 8 строчек

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала новый рейтинг мировых сборных.
Как сообщает Report, по сравнению с прошлым месяцем, сборная Азербайджана опустилась на 8 строчек.
Обладающая на данный момент 243 очками команда находится на 127 строчке.
Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала новый рейтинг мировых сборных.
Как сообщает Report, по сравнению с прошлым месяцем, сборная Азербайджана опустилась на 8 строчек.
Обладающая на данный момент 243 очками команда находится на 127 строчке.
Sport DepartmentАвтор новости
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