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    В рейтинге ФИФА сборная Азербайджана опустилась на 8 строчек

    © Report

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала новый рейтинг мировых сборных.

    Как сообщает Report, по сравнению с прошлым месяцем, сборная Азербайджана опустилась на 8 строчек.

    Обладающая на данный момент 243 очками команда находится на 127 строчке. 

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