В "Реале" задумались об отставке Лопетеги

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Руководство мадридского «Реала» в ближайшее время может уволить главного тренера Хулена Лопетеги.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, в королевском клубе недовольны результатами, которые показывает команда под руководством Лопетеги. Если результаты не улучшатся, наставник будет отправлен в отставку.



В последних трёх матчах во всех турнирах «Реал» не одержал ни одной победы, не забив ни одного мяча. Клуб проиграл «Севилье» (0:3) в чемпионате Испании и ЦСКА (0:1) — в Лиге чемпионов, а также сыграл вничью с «Атлетико» (0:0) в Примере. Следующий матч «Реал» проведёт на выезде с «Алавесом». Поединок состоится 6 октября.

Напомним, 52-летний Лопетеги возглавил «Реал» 15 июня, со скандалом покинув пост главного тренера сборной Испании.