Роберто Карлос: В "Реале" почти никто не приходил на тренировки утром

Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал о совместной работе с Висенте дель Боске, возглавлявшим испанский клуб "Реал Мадрид".

Как сообщает Report, 46-летний ветеран футбола в интервью Canal 11 сказал, что испанский тренер относился с пониманием к звёздам "Реала". Также Карлос посетовал, что другие тренеры относились к игрокам "Реала" менее либерально.

"Дель Боске был больше как друг. Правила не нужны, игрок сам знает, что должен делать. Он понимал это превосходно. В понедельник и вторник тренировки иногда начинались в 17:00. Он не ставил тренировочные сессии на утро, понимая, что практически никто не придёт.

У нас всегда были хорошие взаимоотношения с тренерами, кроме Камачо, который продержался всего 10 дней. Он пришёл в "Реал" и поприветствовал всех, сделав очень серьёзный вид. Он сказал, что ждёт всех завтра в 7 утра. Обычно мы начинали тренировку в 10:30. Мы попытались объяснить ему это, но у него были свои идеи.

То же самое было с Люшембурго. У нас была традиция, мы перед ужином могли достать пиво и вино. Всегда было по две бутылки вина на столе. Роналдо и я объясняли ему, что не стоит менять привычки людей, чтобы он не убирал вино и пиво. Что в итоге он сделал? Сперва убрал пиво, а затем и вино. В итоге он продержался лишь три месяца", - сказал футболист.

Напомним, что Р.Карлос играл за "Реал" в 1996-2007 годы. В 2016 году он возглавлял индийский клуб "Дели Дайнамос".