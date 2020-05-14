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В Премьер-лиге Азербайджана внедрят новые правила

В Премьер-лиге Азербайджана внедрят новые правила

Председатель комитета клубов АФФА Риад Рафиев прокомментировал рекомендацию АФФА в связи с прохождением футболистами и тренерами теста на коронавирус.

Рафиев сообщил Report, что рано что-то говорить, т.к. не знает процедуры. 

По его словам, в случае решения о восстановлении тренировок и чемпионатов будут проведены переговоры с Профессиональной футбольной лигой и национальной ассоциацией.

Являющийся также президентом клуба "Сумгайыт" Рафиев отметил, что после восстановления чемпионата обязательно будут внедрены какие-то правила: "Этим правилам должны следовать все клубы".

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