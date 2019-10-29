В Премьер-лиге Азербайджана обновлен рекорд результативности за сезон

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу обновлен рекорд результативности за сезон.

Как сообщает Report, в IX туре чемпионата в ворота забиты 14 голов. Средняя результативность составила 3,5.

До этого самый высокий показатель за сезон зарегистрирован в третьем туре - забито 13 голов. Наименьшее количество голов было забито в первом туре – 6 голов.

Напомним, что в IX туре "Кешля" обыграла на домашнем поле "Габалу" со счетом 2:1, "Карабах" – "Сабаил" со счетом 1:0, "Нефтчи" на выезде победил "Сумгайыт" со счетом 4:2, а в матче "Сабах" – "Зира" победитель не определился - 2:2.