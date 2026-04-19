В Премьер-лиге Азербайджана подведены итоги 28-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 28-го тура.

Как сообщает Report, в последний игровой день было проведено две встречи.

"Имишли" на выезде в Евлахе одолел "Кяпаз" со счетом 1:0. Единственный гол на 38-й минуте забил защитник гостей Азер Салахлы. После этого результата имишлинцы, набрав 29 очков, занимают 9-е место, у "Кяпаз" 21 балл и 10-я позиция в турнирной таблице чемпионата страны.

В последнем матче тура "Сумгайыт" на своем поле обыграл "Габалу" со счетом 1:0. В составе победителей на 19-й минуте отличился Ходжат Хагверди. После этой победы "Сумгайыт" довел количество очков в активе до 35 и занимает 7-е место, у габалинцев 19 баллов и 11-е место.

В ранее проведенных матчах тура "Туран Товуз" одолел "Араз-Нахчыван" (3:0), "Карван-Евлах" выиграл у "Шамахы" (1:0), в матче "Зиря" - "Нефтчи" победитель не определился (1:1), а "Карабах" в домашнем матче уступил "Сабах" - 0:1.