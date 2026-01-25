В Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут очередные матчи 17-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня пройдут очередные матчи 17-го тура.

Как сообщает Report, лидер турнирной таблицы бакинский "Сабах" (37 очков) встретится с аутсайдером "Карван-Евлах" (6 очков, 12-е место).

В случае победы в этом матче бакинцы увеличат разрыв в очках с ближайшим преследователем "Карабахом", который накануне потерпел поражение, до 4 очков. С учетом того, что евлахцы в текущем сезоне одержали одну победу (во 2-м туре), такой исход является наиболее вероятным.

Встреча пройдет на "Банк Республика Арена" и начнется в 18:30.

В другом матче дня встретятся соседи по турнирной таблице. "Туран Товуз" в домашнем матче сыграет с "Сумгайытом", однако встреча пройдет на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде, поскольку стадион товузского клуба закрыт на ремонт.

Оба клуба имеют по 27 очков. "Туран Товуз", который провел на одну игру меньше, занимает четвертое место, а "Сумгайыт" – пятое.

Премьер-лига Азербайджана

II круг, XVII тур

25 января

16:00. "Туран Товуз" – "Сумгайыт"

Судьи: Кямал Умудлу, Намиг Гусейнов, Вюсал Мамедов, Фарид Гаджиев.

VAR: Джавид Джалилов.

AVAR: Зохраб Аббасов.

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов.

Представитель АФФА: Эльдяниз Мусаев.

Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде

18:30. "Сабах" – "Карван-Евлах"

Судьи: Рауф Джабаров, Эльшад Абдуллаев, Муслюм Алиев, Турал Гурбанов.

VAR: Али Алиев.

AVAR: Ширмамед Мамедов.

Судья-инспектор: Рамиль Диниев.

Представитель АФФА: Руфат Амиров.

"Банк Республика Арена"

Отметим, что в ранее состоявшихся матчах тура "Имишли" сыграл вничью с "Араз-Нахчыван" (2:2), "Нефтчи" с "Зиря" (0:0), "Габала" обыграла "Шамахы" (4:0), а "Кяпяз" – "Карабах" (2:0).