В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 31-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу проведен последний матч 31-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу проведен последний матч 31-го тура.

Как сообщает Report , в заключительной игре "Араз-Нахчыван" принимал бакинский "Сабаил".

Встреча завершилась победой гостей со счетом 0:2, в составе столичного клуба отметились Александр Раманлингом (32-я минута с пенальти) и Юсиф Набиев (75-я минута).

После этого результата команда Шахина Диниева увеличила запас очков до 42 и делит шестое место с "Туран Товуз", нахчыванский клуб набрал 32 балла и занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Туран Товуз" проиграл "Сумгайыту" - 1:4, "Карабах" сыграл вничью с "Габалой" (2:2), "Зиря" обыграла "Нефтчи" со счетом 3:1, а "Кяпаз" уступил в домашней игре "Сабаху" – 1:2.