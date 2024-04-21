В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 31-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу проведен последний матч 31-го тура.
Как сообщает
Встреча завершилась победой гостей со счетом 0:2, в составе столичного клуба отметились Александр Раманлингом (32-я минута с пенальти) и Юсиф Набиев (75-я минута).
После этого результата команда Шахина Диниева увеличила запас очков до 42 и делит шестое место с "Туран Товуз", нахчыванский клуб набрал 32 балла и занимает восьмую строчку в турнирной таблице.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Туран Товуз" проиграл "Сумгайыту" - 1:4, "Карабах" сыграл вничью с "Габалой" (2:2), "Зиря" обыграла "Нефтчи" со счетом 3:1, а "Кяпаз" уступил в домашней игре "Сабаху" – 1:2.