В Премьер-лиге Азербайджана отменен лимит на легионеров

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) приняла решение об отмене лимита на число легионеров в Премьер-лиге Misli.
Как сообщает Report, решение было принято на заседании Исполнительного комитета регулятора.
По итогам обсуждений было принято решение об отмене лимита на легионеров с сезона 2025/2026.
В заявке на матч может быть максимум 17 иностранных игроков, в том числе 11 смогут одновременно находиться на поле.
Сбор за легионеров будет следующим:
- от 1 до 7 легионеров: 5 000 AZN;
- от 8 до 12: 10 000 AZN;
- от 13 до 15: 100 000 AZN;
- от 16 и более: 200 000 AZN.