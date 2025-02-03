В Премьер-лиге Азербайджана отменен лимит на легионеров

АФФА приняла решение об отмене лимита на легионеров в Премьер-лиге Misli.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) приняла решение об отмене лимита на число легионеров в Премьер-лиге Misli.

Как сообщает Report, решение было принято на заседании Исполнительного комитета регулятора.

По итогам обсуждений было принято решение об отмене лимита на легионеров с сезона 2025/2026.

В заявке на матч может быть максимум 17 иностранных игроков, в том числе 11 смогут одновременно находиться на поле.

Сбор за легионеров будет следующим:

- от 1 до 7 легионеров: 5 000 AZN;

- от 8 до 12: 10 000 AZN;

- от 13 до 15: 100 000 AZN;

- от 16 и более: 200 000 AZN.