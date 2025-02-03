О нас

В Премьер-лиге Азербайджана отменен лимит на легионеров

В Премьер-лиге Азербайджана отменен лимит на легионеров АФФА приняла решение об отмене лимита на легионеров в Премьер-лиге Misli.
Футбол
3 февраля 2025 г. 22:12
В Премьер-лиге Азербайджана отменен лимит на легионеров

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) приняла решение об отмене лимита на число легионеров в Премьер-лиге Misli.

Как сообщает Report, решение было принято на заседании Исполнительного комитета регулятора.

По итогам обсуждений было принято решение об отмене лимита на легионеров с сезона 2025/2026.

В заявке на матч может быть максимум 17 иностранных игроков, в том числе 11 смогут одновременно находиться на поле.

Сбор за легионеров будет следующим:

- от 1 до 7 легионеров: 5 000 AZN;

- от 8 до 12: 10 000 AZN;

- от 13 до 15: 100 000 AZN;

- от 16 и более: 200 000 AZN.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasında legioner limiti ləğv olunub

Самое важное

Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi