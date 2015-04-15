Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В первых двух матчах 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу был забит всего один мяч.

Как сообщает Report, мадридский "Атлетико" на своем поле сыграл вничью с другим клубом из столицы Испании "Реалом". Встреча, прошедшая на стадионе "Висенте Кальдерон", завершилась со счетом 0:0.

Ответная игра состоится 22 апреля на арене "Сантьяго Бернабеу".

В другом матче 1/4 финала итальянский "Ювентус" обыграл "Монако", представляющий чемпионат Франции. Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:0.

Гол на 57-й минуте с пенальти забил Артуро Видаль.

Ответная игра состоится 22 апреля в Монако.